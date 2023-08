Dove vedere Napoli-Augsburg, il quinto test del precampionato

Napoli-Augsburg si disputerà nel ritiro di Castel di Sangro domenica 6 agosto 2023 alle 18:30 allo Stadio Teofilo Patini proprio di Castel di Sangro.





Prosegue la preparazione estiva del Napoli di Rudi Garcia che nel ritiro di Castel di Sangro sfida l'Augsburg. Dopo Anaune, Spal e Hatayspor e Girona per gli azzurri sarà il turno dei tedeschi domenica alle 18.30.

QUANDO SI GIOCA

Napoli-Augsburg si disputerà nel ritiro di Castel di Sangro domenica 6 agosto 2023 alle 18:30 allo Stadio Teofilo Patini proprio di Castel di Sangro.

DOVE VEDERLA

Napoli-Augsburg sarà disponibile in diretta Tv su Sky Calcio (canale 251), ma - come comunicato - in pay per views e quindi al costo di 9,99 euro.

I BIGLIETTI

Per chi seguirà gli azzurri a Castel di Sangro, c'è la possibilità di comprare on line il biglietto per ogni singola partita. Di seguito il link per la gara in questione.