Dubbi su Chiesa, il Liverpool cerca nuovi esterni d'attacco: l'ultima idea dei Reds

Il Liverpool va alla ricerca di nuovi esterni d'attacco per il mercato di gennaio, anche alla luce del lento inserimento che sta vivendo Federico Chiesa con i Reds. L'ultima idea per la squadra allenata da Arne Slot porta alla Bundesliga, ma non a un club considerato in assoluto di prima fascia.

Secondo quanto viene riferito da Sport Bild, nel mirino del Liverpool è ora entrato Omar Marmoush (25 anni), esterno offensivo di nazionalità egiziana valutato circa 40 milioni di euro dal club tedesco, che ne detiene la proprietà del cartellino e che lo valuta circa 40 milioni di euro.

Sul possibile ritorno in campo di Chiesa e le sue tempistiche, il tecnico dei Reds, Arne Slot, ha così parlato: "Non ci ho mai pensato. Penso che la prima cosa da fare è rimettersi in forma, poi vedremo dove sarà. Ci sono stati rapporti in Italia, quello che intendevo dire è che ha saltato il precampionato, e nel precampionato ha fatto sessioni a bassa intensità perché doveva allenarsi con tre o quattro giocatori oltre al gruppo. Passare da lì a un campionato ad alta intensità, a uno stile di gioco ad alta intensità, è difficile in generale per ogni giocatore, ma soprattutto se hai avuto un precampionato come questo. Quindi, non voglio dare giorni o settimane perché penso che dobbiamo solo assicurarci che torni nella migliore forma possibile e non mettergli pressione con delle scadenze".