Corriere dello Sport in apertura: "Il giorno del giudizio"

Incroci pericolosi questa sera in Serie A. La penultima giornata di campionato metterà di fronte Inter e Lazio a San Siro e Parma-Napoli al "Tardini". Entra nel vivo la corsa per la vittoria del campionato con i partenopei in vantaggio di un punto in classifica. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il giorno del giudizio".