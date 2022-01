Due avversari stoppati per la Fiorentina: giocherà direttamente a Napoli il 12

Fiorentina-Udinese domani sera non si giocherà così come Salernitana-Venezia e Atalanta-Torino, come deciso dalle autorità sanitarie locali nel silenzio della Lega. Firenzeviola.it sottolinea lo strano inizio d'anno dei viola: "La Fiorentina dovrebbe addirittura tornare in campo in Coppa Italia il 12, visto lo stop di 5 giorni imposto al Torino, avversaria dei viola domenica, sempre che non intervenga il Governo per sospendere una o più giornate di campionato e la Coppa.

A fare il bello e il brutto tempo sono state infatti le differenti decisioni delle ASL locali competenti che per esempio hanno dato il via libero a Napoli (positivo anche Spalletti e da ultimo Meret) e Verona (che conta comunque 10 casi) per le rispettive trasferte di Torino con la Juve e Spezia, ma non al Torino e all'Udinese che avrebbero dovuto giocare a Bergamo e Firenze. In forse la gara Bologna-Inter con i rossoblù che hanno 8 positivi. Il Torino è stato fermato proprio prima della partenza per Bergamo e dovrà stare anche in quarantena per 5 giorni, visto il contatto dei giocatori negativi con quelli positivi (a meno che non sia stato completato un ciclo di 3 vaccini) che farà slittare dunque come detto anche la gara del 9 gennaio all'Olimpico con la Fiorentina".