Due gare consecutive contro il Milan senza subire gol: al Napoli non accadeva da 6 anni

Il Napoli passa a San Siro, battendo 1-0 il Milan nella diciottesima giornata di Serie A. Come riporta l'account di statistica su Twitter Opta Paolo, gli azzurri hanno tenuto la porta inviolata in due gare consecutive di Serie A contro il Milan per la prima volta dal 2015. Tra l'altro è la prima volta che in questo campionato la squadra di Pioli non riesce a fare gol.

2015 - Il Napoli ha tenuto la porta inviolata in due gare consecutive di Serie A contro il Milan per la prima volta dal 2015. Saracinesca.#SerieA #MilanNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 19, 2021