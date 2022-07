Due gol in due partite: Anguissa timbra ancora, 2-0 al 35'!

Aveva già segnato contro l'Anaune, bissa il gol con il Perugia: Anguissa va a segno al 35' per il 2-0 del Napoli contro il Perugia.

Aveva già segnato contro l'Anaune, bissa il gol con il Perugia: Anguissa va a segno al 35' per il 2-0 del Napoli contro il Perugia. Su sviluppi di calcio d'angolo il camerunese impatta di testa, un difensore fa muro. Il pallone torna buono per lo stesso Anguissa, che da due passi ribadisce in rete!