Due panchine di fila e poi il colpo di scena: così è sfumata l'idea Torreira

Lucas Torreira non è mai stato un esubero dell'Arsenal e neppure un calciatore in uscita. C'è stato un momento in cui giocava poco, era l'inizio dell'autunno, due panchine consecutive tra il 21 e il 27 ottobre, poi è tornato in campo e non è più uscito. Il Napoli ci aveva pensato ma s'è accorto presto dell'importanza del calciatore per ogni allenatore dei Gunners.

TORREIRA E IL NAPOLI - Le statistiche confermano l'incedibilità di Torreira. L'ex Samp ha giocato da titolare le ultime sette di campionato ed è stato schierato dal 1' dieci volte nelle ultime undici di Premier League. L'ultima gara dalla panchina è datata 1 dicembre, 2-2 col Norwich, con l'uruguaiano entrato in campo solo negli ultimi venti minuti di gioco. Il Napoli avrebbe dovuto fare una super offerta per convincere l'Arsenal. Per questo ha deciso di virare con decisione su Lobotka. Un altro titolarissimo ma che in estate aveva strappato al Celta Vigo la promessa di esser ceduto. Sarà mantenuta...