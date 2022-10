Dybala salterà il Napoli: questi i possibili tempi di recupero

Prima delle convocazioni definitive, ci sarà un consulto tra il ct argentino e il giocatore e lì verrà presa una decisione.

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala ha iniziato il trattamento con i fattori di crescita, procedura che utilizza il Prp (Plasma di piastrine) per velocizzare il processo di rigenerazione dei tessuti, con l'obiettivo di tornare in campo per il Mondiale in Qatar. Tra venti giorni potrà iniziare la riatletizzazione, mentre tra 10 giorni Scaloni lo inserirà nella lista dei preconvocati per la Coppa del Mondo. Entro questa settimana una nuova ecografia dirà alla Joya come procede la cicatrizzazione della lesione alla coscia sinistra, ma intanto l'attaccante è fiducioso.

Prima delle convocazioni definitive, ci sarà un consulto tra il ct argentino e il giocatore e lì verrà presa una decisione. In ogni caso Dybala non potrebbe scendere in campo nelle prime partite del girone ma solo in un secondo momento. La Roma lo aspetta nel 2023, ma intanto cresce l'ottimismo per vederlo tra i protagonisti del Mondiale. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.