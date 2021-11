Dzeko lascia il ritiro della Bosnia per infortunio: l'Inter lo riaccoglie oggi e spera di recuperarlo

Edin Dzeko alza bandiera bianca. L'attaccante dell'Inter ha saltato il match di ieri della sua Bosnia contro la Finlandia per un risentimento muscolare che non ha evidenziato lesioni. Come riporta Sky Sport, il numero 9 nerazzurro salterà anche la sfida di martedì contro l'Ucraina e nella giornata di oggi farà rientro a Milano per proseguire il recupero.