E' del Boca la prima Maradona Cup: battuto ai rigori il Barcellona

È il Boca Juniors ad aggiudicarsi la Maradona Cup, torneo organizzato a Riad per celebrare la memoria del Pibe de Oro. Gli Xeneizes hanno avuto la meglio sul Barcellona ai calci di rigore, dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari e firmato dal blaugrana Jutgla e da Zeballos. È stata soprattutto l'occasione per vedere all'opera Dani Alves, tornato in campo con i catalani per la prima volta dal suo ritorno in Spagna: il brasiliano, schierato dall'inizio e mai sostituito da Xavi, potrà infatti giocare in competizioni ufficiali con i Culé soltanto a partire da gennaio.