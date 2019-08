E' già tempo di big match: Ancelotti pensa a due novità di formazione per la Juve

E' già tempo di big-match. Il Napoli questa sera è di scena sul campo della Juventus, subito una di fronte all'altra alla seconda giornata, con tanti dubbi da entrambe le parti sul livello attuale delle proprie prestazioni. Gli azzurri che a Firenze hanno presentato diversi elementi in ritardo di condizione - Koulibaly ed Allan su tutti, gli ultimi a rientrare e senza amichevoli nelle gambe - ed i bianconeri che, al di là della questione fisica, dopo il cambio di allenatore hanno bisogno di tempo per metabolizzare le nuove idee tattiche ed un cambio radicale di mentalità. Partita che chiaramente non ha quel peso specifico degli anni scorsi, non vive della solita attesa, ma che comunque può dare consapevolezza, vigore e fiducia alla squadra che uscirà con i tre punti.

Ancelotti ieri ha sottolineato l'importanza di dare risposte sul piano della personalità al primo big-match della stagione, ma prepara anche diverse novità dal punto di vista tattico. Il tecnico potrebbe cambiare due elementi rispetto a Firenze, entrambi sulle corsie difensive. A destra potrebbe esserci Maksimovic per stringere con i centrali - una variante già vista spesso in Champions - per evitare l'uno contro uno con le due punte della Juve (Ronaldo stringe molto verso Higuain) e sulla pressione del tridente bianconero avere un terzo giocatore in uscita bassa oltre al portiere per non andare in difficoltà. A sinistra può trovare spazio Ghoulam, per lo stesso motivo e per alzare anche l'altezza media della squadra in vista delle palle inattive. Per il resto solite scelte con Hirving Lozano pronto a subentrare per il debutto in maglia azzurra. Finora, tra Pachuca, PSV e nazionale, sempre festeggiato col gol in ogni competizione.