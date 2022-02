E' il momento di Politano: dimenticare subito il Barça per rilanciarsi al primo posto

Il venerdì nero delle milanesi, che non sono andate oltre il pari contro Udinese e Genoa, permette ai partenopei di poter avere un'altra occasione

Torna il campionato. Per il Napoli non c'è tempo per abbattersi per la tremenda sconfitta col Barcellona, dopo una prestazione di enorme sofferenza sin dall'inizio, perché domani si torna subito in campo contro la Lazio. E la squadra di Luciano Spalletti avrà un'altra occasione, la seconda di fila, per il primato. Il venerdì nero delle milanesi, che non sono andate oltre il pari contro Udinese e Genoa, permette ai partenopei di poter avere l'occasione di riagguantare il primo posto dei rossoneri - che alla prossima giornata faranno visita al Maradona - nonostante il pareggio di Cagliari ed un momento indubbiamente di difficoltà da ogni punto di vista, di gioco, risultati e brillantezza fisica con tanti giocatori ancora ai box.

E' il momento di Politano

Dopo lo spezzone contro il Barcellona, trovando anche il gol nel finale, dovrebbe toccare all'ex Inter. Spalletti non ha voluto rischiarlo subito dall'inizio perché al rientro di un problema muscolare fastidioso, ma all'Olimpico potrebbe riprendersi il posto sulla destra. Anche perché in quel ruolo ha fatto gli straordinari Elmas ed anche lui, da alternativa a titolare obbligato in questi mesi, ora ha bisogno di rifiatare.

Niente Lobtoka, solita mediana

Ieri s'è allenato in campo, ma non in gruppo, quest'oggi potrebbe compiere un altro passo in avanti ma in ogni caso non ci sono possibilità per rivedere Lobotka dal primo minuto. All'andata con una grande prestazione rappresentò la grande sorpresa, da quel momento si prese il Napoli a suon di prestazione fino a diventare il rammarico di gran parte della tifoseria per la sfida al Barcellona. Per la sfida alla Lazio straordinari per Demme e Fabian.