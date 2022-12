E' l'anno di Osimhen: con l'Inter per chiudere un cerchio. Ed in estate le prime manovre

E' indubbiamente l'anno di Victor Osimhen, che quest'oggi a Castel Volturno brinderà con i compagni al suo 24esimo compleanno

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

E' indubbiamente l'anno di Victor Osimhen , che quest'oggi a Castel Volturno brinderà con i compagni al suo 24esimo compleanno. E' il suo momento non solo per i numeri, i nove gol in campionato pesantissimi, e il miglior score nell'anno solare se eliminiamo i calci di rigore (18 gol senza tiri dischetto, Immobile è a 20 ma con 6 rigori) o se semplicemente teniamo in considerazione la media minuti/gol visti diversi contrattempi fisici. Il contributo di Osimhen va al di là delle reti, persino di quelle negli scontri diretti o del ritmo incredibile da 7 gol in 6 giornate al ritorno dall'infortunio, perché è diventato a tutti gli effetti un leader in campo, con gli atteggiamenti giusti chiesti da Spalletti, ed il Napoli è diventato quello Osimheniamo che immaginava De Laurentiis al momento del suo acquisto. Non solo letale nell'attacco alla profondità in velocità, ma anche in area di rigore quando gli avversari si chiudono e bisogna sfruttare il suo stacco (nell'anno solare solo Kane ha chiuso con più gol di testa del nigeriano).

A Milano con l'Inter per chiudere un cerchio

Indosserà ancora la maschera protettiva, quella che lo rende quasi un supereroe agli occhi dei tifosi. Quando se la posizionerà bene sul viso, prima di entrare in campo, il pensiero correrà inevitabilmente a quello che ha vissuto sullo stesso campo e contro gli stessi avversari ed anche al pericolo scampato considerando la terribile dinamica. E proverà a trascinare gli azzurri in una gara che spesso negli ultimi anni ha rappresentato un crocevia, come appunto in quel novembre 2021 con la sconfitta in rimonta ed il suo infortunio che il Napoli pagò anche nelle settimane successive (solo 3 vittorie in 8 gare) perdendo quei punti decisivi in chiave Scudetto.

Futuro da decifrare

In scadenza di contratto nel 2025, la prossima estate sarà a tutti gli effetti un dentro o fuori per lui. Il Napoli una volta sbloccati i rinnovi più urgenti, tenterà poi l'approccio con l'entourage di Victor per capire eventuali margini di manovra per la classica situazione da rinnovo o cessione per evitare di avvicinarsi ulteriormente alla scadenza. Molto dipenderà, ovviamente, dalle squadre (e le cifre) che eventualmente si muoveranno dalla Premier League. "Difficile poter pensare a qualcosa di meglio del Napoli: è una delle big d'Europa, club straordinario, e sono concentrato solo sul campo perchè non abbiamo fatto ancora nulla e dobbiamo vincere qualcosa", le ultime parole del nigeriano, un paio di settimane fa.