E’ morto Gianni Minà: il giornalista e amico di Maradona sì è spento a 84 anni

Si è spento a poche settimane dal suo 85° compleanno Gianni Minà , storico giornalista e conduttore televisivo. A darne l'annuncio è il profilo Facebook del giornalista con un breve comunicato: "Gianni Miná ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità".

Nel mondo dello sport rimarrà come uno dei pochi cronisti ad entrare in confidenza con in grandi della sua epoca, fra questi Diego Armando Maradona. Indimenticabile a Napoli anche la sua intervista a Massimo Troisi nella festa Scudetto.