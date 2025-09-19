E' passata quasi sottotraccia la rivelazione di Manna su De Bruyne
Giovanni Manna, ds del Napoli, aveva parlato dell'affare De Bruyne a Sky prima del fischio d'inizio del match dell'Etihad. Parole importanti che ancora una volta facevano luce sul reale motivo per cui alla fine Kdb ha scelto Napoli convinto e felice: “Siamo sempre stati abbastanza fiduciosi, perché quando lo abbiamo incontrato ci ha fatto capire la voglia e l’ambizione… si sentiva un calciatore di livello internazionale. Abbiamo fatto leva su questo: ci serviva un giocatore di qualità, ci abbiamo provato e ci siamo riusciti. Era un’opportunità.
È curioso esordire qui in Champions League, ma non è sicuramente questa la partita che misura il campione. È un ragazzo che si sta mettendo a disposizione. Non è stato facile oggettivamente, ma siamo contenti di averlo con noi”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Pisa
