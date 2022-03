Ea Sports rimuove Maradona da FIFA 22: c'è dietro una battaglia legale

Diego Armando Maradona non comparirà più su FIFA 22 Ultimate Team per motivi legali.

Diego Armando Maradona non comparirà più su FIFA 22 Ultimate Team per motivi legali. EA Sports ha confermato al Mirror, tramite un portavoce, la rimozione dell'Icon del Pibe de Oro: A causa di una controversia legale di terze parti, dobbiamo sospendere Diego Maradona dall'apparire nei pacchetti FIFA Ultimate Team, nei futuri contenuti FUT e nel Soccer Aid World XI in EA SPORTS FIFA 22".

La controversia, spiega eSports Web, sito del network TMW dedicato agli eSports, non è una novità. In Argentina nel novembre del 2021 c'era già stata una sentenza del giudice, che intimava alla nota casa produttrice del gioco di rimuovere in via cautelativa l'immagine di Maradona, riconoscendo i diritti di immagine del campione a Sattvica, società di Matías Morla. L'acquisizione commerciale non autorizzata era stata firmata da chi non poteva provare di avere l'autorità legale per firmare questo tipo di accordo. Dietro al tutto c'è l'intricata storia della battaglia legale delle figlie del campione argentino Dalma e Giannina Maradona con l'ex avvocato del Diez, Matias Morla. Il legale alla fine era riuscito a riottenere la gestione del marchio legato al Pibe de oro, con la società Sattvica, appositamente creata per volontà del campione argentino prima della sua morte per tutelare a quanto pare le sue sorelle.