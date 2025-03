Ufficiale Ecco i numeri di maglia per Italia-Germania: 10 a Raspa, 7 a Politano. Out Comuzzo

vedi letture

Luciano Spalletti per la gara contro la Germania, andata dei quarti di finale di Nations League, deve fare a meno di Mateo Retegui, rientrato all’Atalanta per un risentimento muscolare alla coscia destra. A guidare l’attacco dell'Italia ci sarà dunque Moise Kean, affiancato da Giacomo Raspadori (favorito su Davide Frattesi che rappresenterebbe un’opzione tattica molto diversa). Rovella è in pole su Ricci per quanto riguarda la cabina di regia, con Barella e Tonali ai suoi fianchi. Cambiaso - come Zaccagni - non è al meglio e non andrà neanche in panchina: Politano ne prenderà il posto sulla destra, con Udogie sul lato sinistro. Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori (la principale alternativa è Buongiorno) davanti a Donnarumma.

I numeri di maglia: la 9 a Moise Kean.

Sono ufficiali intanto i numeri di maglia con cui gli Azzurri di Spalletti scenderanno in campo a San Siro. La 9 va sulle spalle di Moise Kean: trattasi per l'attaccante di proprietà della Fiorentina della prima volta con la Nazionale maggiore (finora aveva indossato la nove solo con l'Italia U17 e l'Italia U20). La 10 ancora a Raspadori, mentre per Barella c'è la 18. Non assegnati i numeri di maglia a Cambiaso e Comuzzo, che dunque per questa gara si accomoderanno in tribuna.

Ecco la numerazione completa dell'Italia contro la Germania:

Barella 18, Bastoni 21, Bellanova 2, Buongiorno 4, Calafiori 5, Casadei 23, Di Lorenzo 22, Donnarumma 1, Frattesi 16, Gatti 3, Kean 9, Lucca 15, Maldini 11, Meret 12, Politano 7, Raspadori 10, Ricci 6, Rovella 14, Ruggeri 17, Tonali 8, Udogie 19, Vicario 13, Zaccagni 20.