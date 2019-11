Ecco la resa dei conti, ora servono risposte: con il Milan Ancelotti e la squadra si giocano tutto

Che effetto avrà avuto la sosta per le nazionali? La gara di quest'oggi a Milano fornirà tante risposte sullo stato fisico e soprattutto mentale della squadra e l'eventuale spirito di riscatto del gruppo, che non può rischiare di vedere la zona Champions (lontana 5 punti) allontanarsi ulteriormente. L'unica cosa certa è che sembra difficile immaginare una versione peggiore dell'ultima prima dello stop, con la squadra uscita tra i fischi dopo il deludente pareggio interno col Genoa. Al termine di una gara senza anima, priva di combattività, proprio quella che chiedevano i tifosi per ricomporre la frattura post-Salisburgo, quando la decisione di disertare il ritiro ha a tutti gli effetti rotto un idillio con la città che è andato avanti per anni. Per non trascurare i dissapori tra alcuni leader e la società, intenzionata ad andare avanti al punto che già prima di partire per Liverpool sono attese le multe per circa il 25% dell'ultima mensilità.

Ancelotti ha potuto lavorare in queste due settimane più che altro sull'aspetto fisico e sul recupero degli infortunati, ritrovando pilastri come Allan e Manolas. In campo si vedrà il solito 4-4-2, variando probabilmente qualcosa nella fase di sviluppo di gioco. In attacco infatti potrebbe esserci Insigne in versione più avanzata, probabilmente in coppia con Lozano, favorito su Mertens, dopo aver lavorato in gruppo in seguito alla mancata convocazione del Messico che l'ha risparmiato per gare minori. Novità anche in mediana con Ancelotti che sembrerebbe infatti intenzionato a schierare tutti e quattro i centrocampisti in rosa, con Elmas e Zielinski sulle corsie da falsi esterni e Fabian con il brasiliano al centro. Sarà ancora emergenza per il laterale mancino: la sosta non ha aiutato a recuperare né Mario Rui né Ghoulam e quindi si andrà avanti ancora con un terzino adattato: Luperto è in vantaggio su Hysaj. Al centro, come detto, rientra Manolas con Koulibaly.