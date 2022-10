Effetto Kvaratskhelia per il primato: quota 13 per il georgiano tra gol e assist

Khvicha Kvaratskhelia è il vero e proprio protagonista del Napoli in questa prima parte della stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia è il vero e proprio protagonista del Napoli in questa prima parte della stagione. Arrivato per 10 milioni di euro in estate è lui la star degli azzurri primi in classifica e con il passaggio di ieri che ha mandato in porta Osimhen, regalando i tre punti a Spalletti, è arrivato a quota 13 in stagione, tra gol, sette, e assist, sei.