Effetto McTominay-Gilmour: la Scozia inserisce Napoli tra le città d'interesse per la gara di stasera

Stasera Billy Gilmour e Scott McTominay giocheranno per la prima volta da calciatori del Napoli con la maglia della Scozia. E così, avendo il club azzurro incorporato in organico i due scozzesi, la nazionale scozzese ha inserito Napoli tra le città a cui interesse la gara di stasera contro la Polonia.

"Contiamo sul vostro sostegno, da vicino e da lontano: questi sono gli orari di inizio in tutto il mondo per la partita inaugurale della Nations League di stasera", si legge sull'account X. Scozia-Polonia è fissata per le 20:45.

️ We’re counting on your support near and far - these are your kick-off times across the globe for tonight’s Nations League opener.#SCOPOL pic.twitter.com/B8wDpUWpMf