Elmas continua a non trovare spazio a Lipsia: appena 5 minuti contro il Wolfsburg

Elijf Elmas continua a fare fatica ad imporsi al Lipsia.

TuttoNapoli.net

Elijf Elmas continua a fare fatica ad imporsi al Lipsia. Il classe 1999, trasferitosi in Germania nella scorsa finestra di mercato invernale per 25 milioni di euro con l’obiettivo di ottenere più minutaggio, finora non sta riuscendo a ritagliarsi lo spazio desiderato.

Fin qui infatti ha collezionato la manciata di 144 minuti in 11 presenze. Nella gara di oggi contro il Wolfsburg, terminata con la netta vittoria per 3-0 da parte del Lipsia, l’ex Napoli è entrato in campo all’86’.