Elmas e Lobotka out col Pescara: problemi fisici dell'ultimo momento?

Oltre ai giocatori non convocati (Milik, Llorente, Younes, Tutino ed Ounas tra mercato e problemi fisici), quest'oggi non hanno preso parte all'amichevole con il Pescara anche Elmas e Lobotka, evidentemente per problemi fisici dell'ultimo momento. Gattuso infatti nella ripresa ha fatto subentrare prima Luperto, adattandolo da mezzala, e poi Palmiero per un centrocampo del tutto sperimentale.