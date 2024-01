Elmas, inizio da incubo: tre panchine e tre sconfitte al Lipsia

Non è iniziata nei migliori dei modi l'avventura di Eljif Elmas in Bundesliga.

TuttoNapoli.net

Non è iniziata nei migliori dei modi l'avventura di Eljif Elmas in Bundesliga. L'ex azzurro ha infatti trovato pochissimo spazio finora al Lipsia e ben tre sconfitte consecutive. Anche oggi solo 13' per il macedone nella gara persa contro lo Stoccarda. La squadra di Hoeness ha travolto 5-2 in casa il Lipsia, quarto in classifica, staccandolo di 4 punti. Per il Lipsia è il terzo ko consecutivo dopo quelli contro Eintracht e Bayer Leverkusen,