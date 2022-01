Emergenza Covid-19, mercoledì incontro Stato-Regioni per trovare accordo con la Serie A

Mercoledì prossimo andrà in scena una riunione tra Stato e Regioni per trovare un accordo con la Lega al fine di stabilire una regolamentazione uniforme, con criteri precisi, per garantire la regolarità del campionato e la sicurezza di giocatori e tifosi. Ad annunciarlo è Mariastella Gelmini, ministro degli Affari Regionali, secondo dichiarazioni riportate dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport.