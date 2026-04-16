Emergenza portieri per la Lazio, Primavera in soccorso: aggregato un 2008 per Napoli
Si allarga l’emergenza portieri in casa Lazio, già messa in difficoltà dall’infortunio di Ivan Provedel, che lo terrà fuori fino al termine della stagione. Nelle ultime ore, infatti, si è fermato anche Alessio Furlanetto, vittima della rottura del legamento crociato del ginocchio, un ko grave che complica ulteriormente le scelte del club biancoceleste.
Soluzioni d’emergenza e scelte per il Napoli
L’unico portiere della prima squadra attualmente disponibile resta quindi il titolare Edoardo Motta, mentre la società sta valutando anche la possibilità di attingere dal mercato degli svincolati, con il nome di Alessandro Berardi tra le opzioni. Secondo quanto riportato da TMW, però, potrebbero arrivare “rinforzi” anche dal settore giovanile: in vista della trasferta contro il Napoli dovrebbe infatti essere aggregato Nicolò Pannozzo, classe 2008, che ha da poco firmato il suo primo contratto da professionista.
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