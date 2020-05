"Emozioni azzurre", la SSC Napoli propone una nuova rubrica: svelato il 1° protagonista

La SSC Napoli, attraverso le colonne del proprio sito ufficiale, ha lanciato la nuova rubrica "Emozioni azzurre", un amarcord di cosa è accaduto giorno per giorno. Il primo protagonista non poteva che essere l'ex capitano Marek Hamsik, che in 6 maggio 2018 segnò la sua ultima rete in Serie A col Napoli:

"Il 6 maggio del 2018 Marek Hamsik ha segnato l'ultimo gol con la maglia azzurra in Serie A. Il match era Napoli-Torino terminato 2-2. Marek al minuto 71 infilò uno splendido destro sotto la traversa. E fu la centesima rete di Hamsik in campionato con il Napoli".