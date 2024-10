Empoli, D'Aversa lavora a due moduli in allenamento e recupera una pedina per il Napoli

L'Empoli continua a lavorare in questa settimana di sosta, ovviamente senza gli 8 nazionali, in vista del match contro il Napoli alla ripresa del campionato. Le ultime arrivano dal portale 'Pianeta Empoli': "Mister D’Aversa sfrutta al meglio questo periodo per cercare di far trovare a tutti la migliore condizione fisica, soprattutto a chi oggi appare più indietro. Sono visibili i progressi di quei calciatori che, di fatto, mancano da inizio stagione, come Zurkowski e Belardinelli. Soprattutto il polacco è in serio odore di prima convocazione per un posto in panchina. Anche Maleh, che i problemi li ha avuti in corso d’opera, è in miglioramento.

Si lavora molto sul piano atletico, come detto, con tante esercitazioni mirate e differenziate per gruppi. In tutto questo non viene ovviamente lasciata indietro la parte tattica, con il lavoro che si va ad incentrare sul 3-4-2-1 e 3-5-2":