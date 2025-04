Empoli in difficoltà, ma bestia nera: ha vinto addirittura due volte in 3 anni al Maradona

Il Napoli ospiterà l'Empoli da stra-favorita, anche se i precedenti tra le due squadre sono sempre molto particolari e spesso i toscani hanno fatto lo scherzetto a Fuorigrotta. A sorpresa, infatti, va raccontato di un grande equilibrio nelle ultime 20 sfide tra le due squadre in Serie A: otto vittorie per parte e quattro pareggi. I partenopei hanno ottenuto una vittoria per 1-0 nel match d’andata, dopo che avevano perso entrambe le gare contro i toscani dello scorso campionato (entrambe per 0-1).

Il pareggio non è un risultato frequente ed infatti l'ultimo tra Napoli ed Empoli in Serie A risale al 13 settembre 2015 (2-2 al Castellani), da allora sette successi dei campani e cinque vittorie dei toscani in 12 confronti in campionato. In particolare, l’Empoli ha vinto due delle ultime tre trasferte contro il Napoli in Serie A e l'anno scorso proprio il successo toscano portò all'esonero di Rudi Garcia.