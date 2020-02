Ennesima sconfitta per la Cremonese: Gaetano in panchina per tutta la gara

Finisce 3-2 per lo Spezia il recupero della 17esima giornata contro la Cremonese. Nemmeno un minuto in campo per il calciatore azzurro Gianluca Gaetano. Nel primo tempo gli ospiti si portano in vantaggio con un gol di Claiton al 27'. Nella seconda frazione ristabilisce la parità una rete di Maggiore al 56'. I liguri rimontano e passano in vantaggio al 72' con Di Gaudio. Al minuto 84 lo Spezia cala il tris con Nzola, inutile ai fini del risultati il gol di Parigini all'87.