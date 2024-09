Eredivisie, tris PSV e primo posto assicurato: a segno anche Lozano

vedi letture

Lo Zwolle si fa largo sull'Heracles per 3-0 e smuove certamente la classifica con tre punti importantissimi in questa Eredivisie 2024/25. Non c'è scampo per il GA Eagles, tartassato senza pietà dal PSV Eindhoven - futura avversaria della Juventus in Champions League: 3-0 firmato Til (11'), l'ex Napoli Lozano (27') e Veerman al 63' per chiudere i conti.

Domenica 1 settembre

Utrecht - Twente 2-1

Zwolle - Heracles 3-0

Feyenoord - Ajax rinviata

PSV - GA Eagles 3-0

Classifica

PSV 12

AZ Alkmaar 10

Utrecht 10

Groningen 8

Fortuna 6*

NEC 6

Sparta Rotterdam 6

Feyenoord 5*

Willem II 5

Heerenveen 4*

Twente 4*

Ajax 3**

Zwolle 3

GA Eagles 3

NAC Breda 3

Heracles 2

Almere City 1

Waalwijk 0

**mancano due partite

* manca una partita