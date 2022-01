Eriksen, pronto il ritorno in Premier League: svelato il club che accoglierà il danese

Dopo il malore che spaventò tutti durante l'Europeo, Christian Eriksen tornerà presto a giocare e lo farà in Premier League. Ne sono convinti in Inghilterra, dove The Athletic ha rivelato anche che la sua prossima squadra potrebbe essere il Brentford: il centrocampista danese, che si allena da diverse settimane, avrebbe quasi raggiunto un accordo fino al termine della stagione con opzione per un altro anno. Eriksen riabbraccerà dunque il campionato in cui ha giocato tra il 2013 e il 2020 con la maglia del Tottenham.