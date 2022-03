Eriksen torna al Parken Stadium dopo la grande paura: gol da capitano per l'ex Inter

A nove mesi e mezzo dall'arresto cardiaco subito nel corso dell'incontro di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia, Christian Eriksen è tornato a vestire la maglia della nazionale danese al Parken Stadium, dove si vissero quei drammatici momenti. L'ex Inter, attualmente in forza al Brentford, così come aveva annunciato ieri in conferenza stampa il CT Hjulmand, ha giocato dal 1' con la fascia di capitano nell'amichevole vinta per 3-0 contro la Serbia. Il numero 10 danese ha firmato il terzo gol con un bel tiro da fuori area.

Christian Eriksen leads out Denmark as captain on his return to Parken Stadium, the venue where he suffered cardiac arrest at the Euros last year pic.twitter.com/IXRgKVwmJR