"Ero del Napoli, poi ADL cacciò Ancelotti", quando Ibrahimovic rivelò il mancato arrivo

Zlatan Ibrahimovic poteva essere del Napoli, fu lui stesso a rivelarlo, lo ricorda l'edizione online de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic poteva essere del Napoli, fu lui stesso a rivelarlo, lo ricorda l'edizione online de La Gazzetta dello Sport: "Ibra a Napoli, un incontro mancato. Lo svedese ne ha parlato più volte, anche nell’ultimo libro, "Adrenalina". Nel 2019 era tutto fatto: "Il giorno in cui avrei dovuto firmare De Laurentiis ha mandato via Ancelotti. Carlo mi aveva convinto, eravamo d’accordo. Quando Mino mi presentò la cosa guardai subito un documentario su Maradona". Stregato. La telefonata con Mino va così: "Vado a Napoli, porto 80mila persone allo stadio ogni domenica e vinco lo scudetto come ha fatto Diego". Alla fine è tornato al Milan".