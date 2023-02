Erroraccio dell'Atalanta su Twitter: "JuveSassuolontus" ed i tifosi bianconeri se la prendono

Ovviamente nelle risposte al tweet non sono mancati tanti tifosi juventini particolarmente arrabbiati per l'errore.

Probabilmente s'è trattato di un copia-incolla venuto male e così è venuto fuori uno scivolone social per l'Atalanta. Un tweet dei bergamaschi legato alle cinque curiosità sulla partita tra Atalanta e Sassuolo di questa sera, gli avversari sono stati chiamati "JuveSassuolontus", quindi all'interno della parola Juventus spezzata in due. Ovviamente nelle risposte al tweet non sono mancati tanti tifosi juventini particolarmente arrabbiati per l'errore e lo screen dello strafalcione ha fatto già il giro dei social e delle testate web.