Errore clamoroso in Roma-Parma: Fabbri rischia lo stop fino a fine stagione

Uno stop che potrebbe essere più lungo del solito per un errore più pesante del solito. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così su Michael Fabbri, protagonista in negativo di Roma-Parma per il mancato rigore contro la Roma per il fallo di mano (evidente) di Mancini. Secondo quanto scrive la rosea l'errore al monitor potrebbe costare un lungo stop: possibile che venga fermato fino a fine stagione.