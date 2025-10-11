Ufficiale Estonia-Italia, i convocati di Gattuso: in tribuna Meret, è diventato il quarto portiere

vedi letture

Sono quattro i calciatori esclusi dal commissario tecnico Gennaro Gattuso per la sfida di questa sera contro l'Estonia che andrà in scena alla Le Coq Arena di Tallinn a partire dalle 20.45. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, non sono presenti nella lista dei 23 calciatori convocati due dei tre calciatori della Fiorentina convocati a questo giro: Hans Nicolussi Caviglia e Roberto Piccoli. Out anche il difensore del Brighton Diego Coppola e il quarto portiere, che a sorpresa per l'occasione è l'estremo difensore del Napoli Alex Meret. Di seguito la lista dei calciatori a disposizione per il match valido per la sfida valida per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.

Portieri - Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, Marco Carnesecchi,

Difensori - Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Matteo Gabbia, Gianluca Mancini, Destiny Udogie, Leonardo Spinazzola.

Centrocampisti - Nicolò Barella, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Sandro Tonali.

Attaccanti - Nicolò Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Moise Kean, Riccardo Orsolini, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui.