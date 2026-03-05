Tuttosport: "Napoli-Torino, 11 scudetti in campo"
Il quotidiano Tuttosport di spalla parla di Napoli-Torino, la gara "degli undici scudetti in campo" come ha ricordato ieri in occasione della conferenza stampa.
"Juve-Spalletti, cont(r)atto". Titola cosi in prima pagina il quotidiano, poi, che si sofferma sulla Juventus e sul tecnico Luciano Spalletti. I bianconeri infatti hanno posto le basi per il prolungamento di contratto dell'allenatore, in scadenza a giugno prossimo. La Juve sta discutendo la durata del nuovo accordo ma anche il ruolo di Spalletti nelle scelte di mercato. Intanto tra le buone notizie c'è quella del rientro in gruppo di Vlahovic, su cui Spalletti punta tanto per la corsa Champions.
In primo piano anche il futuro di Max Allegri, che potrebbe lasciare il Milan visto il nuovo corteggiamento del Real Madrid. Perez ci sta provando per la terza volta con il tecnico toscano, che a Madrid vorrebbe portare con sé Luka Modric in veste di collaboratore tecnico. Tra le richieste per arrivare al si ci sarebbe anche quella di un rinforzo a centrocampo, che porta proprio ad Adrien Rabiot.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
