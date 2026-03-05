Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, l'oro in panca: Anguissa e De Bruyne col Torino"

"Napoli, l'oro in panca: Anguissa e De Bruyne col Torino" si legge sulla prima del Cds oggi in edicola. Domani Conte ritrova due dei quattro Fab Four ma il centrocampo non è ancora al completo, anzi. Ci sarà Gilmour con Elmas in mediana.

"Un centravanti alla Juve". Titola anche così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulla Juventus e in particolar modo su Dusan Vlahovic, che da ieri si allena con il gruppo bianconero. Una buona notizia per la Juve, visto che il centravanti punta alla panchina contro il Pisa. Vlahovic è fuori da oltre tre mesi per un problema all'adduttore ma Spalletti lo considera fondamentale nella corsa Champions: motivo per il quale la Juve lavora anche per il suo rinnovo.

In prima pagina anche la Coppa Italia, con una spettacolare semifinale giocata ieri da Lazio e Atalanta: quattro le reti siglate all'Olimpico, dove i biancocelesti per ben due volte si sono portati avanti con Dele-Bashiru e Dia per poi subire le risposte atalantine con Pasalic e Musah. La qualificazione per la finale, quindi, sarà decisa soltanto nel match di ritorno previsto a Bergamo.