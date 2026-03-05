Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Gattuso si tiene Bastoni"

Non si parla di Napoli in prima pagina su la Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Tanto spazio al derby di Milano con l'intervista a Pavlovic e non solo. 'Derby da duri' - si legge. 'Leao ha detto una cosa giusta: è una gara da vita o morte. II Milan è pronto a fare bene, Allegri mi ha migliorato'. I bilanci dei due club. I conti in equilibrio: vince la sostenibilità".

Il taglio alto è invece dedicato all'interista Bastoni, ancora preso di mira dai fischi dei tifosi avversari ma intoccabile per il ct Gattuso in Nazionale: "Gattuso si tiene Bastoni. Un caso fischi al difensore dell'Inter. Il ct gli ha già parlato: lo convocherà per gli spareggi mondiali". Di spalla spazio al pazzo 2-2 tra Lazio e Atalanta andato in scena ieri sera all'Olimpico nella seconda semifinale di Coppa Italia ("A colpi di gol. Lazio e Atalanta, che emozioni. È par show (2-2)") ma anche alle strategie della Juventus per il mercato estivo ("La Juve si muove Silva e Tonali rinforzi di lusso per Spalletti")