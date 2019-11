Euro 2020, gli accoppiamenti dei playoff: in palio gli ultimi 4 posti, Elmas e Maksimovic protagonisti

Oggi a Nyon sono stati effettuati i sorteggi per stabilire le quattro final four che daranno gli ultimi 4 posti per Euro 2020.

Oggi a Nyon sono stati effettuati i sorteggi per stabilire le quattro final four che daranno gli ultimi 4 posti per Euro 2020. Semifinali il 26 marzo, finale il 31. Saranno impegnati anche Maksimovic con la sua Serbia ed Elmas con la sua Macedonia del Nord. Di seguito il programma: PERCORSO A

Islanda-Romania

Bulgaria-Ungheria (la vincente giocherà in casa la finale) PERCORSO B

Bosnia-Irlanda del Nord (la vincente giocherà in casa la finale)

Slovacchia-Irlanda PERCORSO C

Scozia-Israele

Norvegia-Serbia (la vincente giocherà in casa la finale) PERCORSO D

Georgia-Bielorussia (la vincente giocherà in casa la finale)

Macedonia del Nord-Kosovo