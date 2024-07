Euro 2024, la Top 20 per media voto: c'è anche un pilastro del Napoli

Se il centrocampista spagnolo Rodri è stato eletto dalla UEFA come miglior giocatore di Euro 2024, per le medie voto di Tuttomercatoweb il migliore è stato Gianluigi Donnarumma. Nonostante il fallimentare torneo della nazionale italiana, il portiere ha salvato il salvabile risultando decisivo in ciascuna delle quattro partite degli azzurri.

Piazza d'onore per il neo 17enne Lamine Yamal, volto della giovane e vincente Spagna. Sorprende vedere come nella Top 20 del torneo non vi sia alcun giocatore dell'Inghilterra finalista, né di Francia e Olanda semifinaliste. Tre i rappresentanti della nostra Serie A: i bolognesi Ndoye e Freuler e il napoletano Lobotka.

7,38 DONNARUMMA (Italia)

7,07 YAMAL (Spagna)

7,00 MAMARDASHVILI (Georgia)

7,00 DANI OLMO (Spagna)

7,00 FABIAN RUIZ (Spagna)

6,90 CARVAJAL (Spagna)

6,80 NDOYE (Svizzera)

6,75 RODRI (Spagna)

6,75 WILLIAMS (Spagna)

6,70 DIOGO COSTA (Portogallo)

6,70 XHAKA (Svizzera)

6,67 HJULMAND (Danimarca)

6,67 MERINO (Spagna)

6,63 MIKAUTADZE (Georgia)

6,63 PEPE (Portogallo)

6,63 HARASLIN (Slovacchia)

6,63 LOBOTKA (Slovacchia)

6,63 OBLAK (Slovenia)

6,60 EMBOLO (Svizzera)

6,60 FREULER (Svizzera)