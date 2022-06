Euro Under 19, Italia eliminata in semifinale dall'Inghilterra: 62' per Ambrosino

Italia Under 19 fuori in semifinale: l'Inghilterra ribalta il risultato e venerdì si giocherà l'Europeo



Agli Europei Under 19 l'Italia viene sconfitta in semifinale in rimonta dall'Inghilterra 2-1. Finisce l'esperienza degli azzurrini nonostante la miglior partita nel torneo, puniti dagli inglesi da due reti su calci piazzati. Vantaggio azzurro con Miretti al 12' su calcio di rigore, nella ripresa l'Inghilterra riesce a rimontare grazie alle reti di Scott al 58' e Quansah 82'. Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli, è rimasto in campo fino al 62', sostituito da Volpato.