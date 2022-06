Euro Under 19, l’Italia sfida l’Inghilterra in semifinale: Ambrosino confermato titolare

L'Italia Under 19 scende in campo alle ore 17 contro l’Inghilterra nell'Europeo di categoria.

L'Italia Under 19 scende in campo alle ore 17 contro l’Inghilterra nell'Europeo di categoria nella sfida valida per le semifinali. Tra i titolari del c.t. Nunziata viene confermato ancora una volta l'azzurrino Ambrosino. Di seguito la formazione della nostra nazionale.

ITALIA U19 (4-3-1-2): Desplanches; Turicchia, Ghilardi, Coppola, Giovane; Fabbian, Faticanti, Casadei; Miretti; Nasti, Ambrosino.