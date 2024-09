Ufficiale Eziolino Capuano cambia squadra: dimissioni al Taranto, ecco dove allenerà

vedi letture

"La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver ricevuto in data odierna alle ore 13:30 le dimissioni del tecnico Ezio Capuano. Il club rossoblù ringrazia mister Capuano per l’impegno profuso nei due anni in riva allo ionio e gli augura le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera professionale".

Con questa nota ufficiali il club ha annunciato l'addio definitivo del tecnico esonerato in estate dopo un lungo braccio di ferro a suon di certificati medici presentati dall'allenatore. Capuano ora è dunque libero di firmare con il Foggia, club con cui ha trovato l'accordo sulla base di un biennale, dove andrà a sostituire Massimo Brambilla esonerato nella serata di ieri.