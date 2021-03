FA Cup, Guardiola elimina Ancelotti: City in semifinale

Al Goodison Park il Manchester City di Guardiola batte 2-0 l'Everton di Ancelotti e si qualifica per la semifinale di FA Cup. Partita equilibrata fino alla fine, decisa da due giocate da campioni dei calciatori di Guardiola. All’85’ la sblocca Gundogan con un colpo di testa in tuffo. Il raddoppio del City arriva al 90' grazie al sinistro di Kevin De Bruyne che non perdona l'estremo difensore dei Toffees. La squadra di Guardiola ora sfiderà in semifinale il Southampton, i Citiziens sono ancora in corsa per tutti e quattro i titoli stagionali.