Fabian in campo per 54', la Spagna vince in rimonta al 92': battuta 2-1 la Georgia

Vince la Spagna 2-1 contro la Georgia, ribaltando la gara nel finale, nel gara del gruppo A valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. A Tblisi padroni di casa in vantaggio a sorpresa sul finale del primo tempo grazie al sinistro Kvaratskhelia. Al 54' il centrocampista azzurro, Fabian Ruiz, viene sostituito da Thiago Alcantara e dopo soli 2 minuti gli spagnoli pareggiano: cross eccezionale di Jordi Alba per Ferran Torres che insacca. Le Furie Rosse cercano la rete della vittoria e ci riescono solo al 92': ancora Jordi Alba passa a Dani Olmo, che prende palla e calcia una fucilata dal limite.