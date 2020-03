Fabian tuttofare: due statistiche lo premiano come migliore in Serie A

Fabián Ruiz è il calciatore che ha effettuato più passaggi in questa Serie A: 1645. Il centrocampista azzurro precede i due interisti Brozovic (1579) e Skriniar (1564). Il secondo azzurro in questa speciale classifica è Di Lorenzo al quinto posto con 1532 passaggi. Fabian è anche il calciatore che ha recuperato sinora il maggior numero palloni in questa Serie A: 177. Dietro di lui al secondo posto Bennacer del Milan (175) e Tonali del Brescia (173). Lo riporta il Napoli sul proprio sito ufficiale.