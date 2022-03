AI Bentegodi il Verona riapre il match al 77'.

© foto di www.imagephotoagency.it

AI Bentegodi il Verona riapre il match al 77'. Caprari punta Di Lorenzo e serve col tacco Tameze. Cross perfetto del centrocampista per Faraoni che stacca più in alto di tutti e di testa batte Ospina per il gol del 2-1