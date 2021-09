FIFA, il progetto Wenger è concreto: Mondiale ogni 2 anni

(ANSA) - PARIGI, 03 SET - Un Mondiale di calcio ogni due anni: il progetto voluto dalla Fifa e messo a punto da Arsene Wenger prende corpo, e diventa concreto. L'ex manager dell'Arsenal, ora direttore del settore sviluppo della Fifa, ha ribadito le proprie tesi in un'intervista al quotidiano 'L'Equipe' in cui chiede anche la riforma globale dei calendari calcistici. "L'idea guida - ha spiegato Wenger - è di raggruppare le partite delle nazionali in uno o due periodi dell'anno, in modo che i giocatori non vengano tolti più volte ai club, e poi, a fine stagione, fare in modo che ci sia sempre un torneo di grande richiamo, come i Mondiali o altro". (ANSA).