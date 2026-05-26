Ufficiale FIGC, il Consiglio approva il bilancio consuntivo 2025: è stato chiuso in positivo

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Il Consiglio Federale ha approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo 2025, illustrato nel dettaglio dal segretario generale.

Oggi si è svolta nella sala ‘Paolo Rossi’ della sede della FIGC a Roma la riunione del Consiglio Federale. Di seguito la nota integrale della federazione: "Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 11 con i consiglieri: Simonelli, Campoccia e Marotta per la Lega di A; Bedin per la Lega B; Marani e Gallazzi per la Lega Pro; Abete, Bazzerla, Ortolano, Pedrazzini, Fantazzini e Tambaro per la Lega Nazionale Dilettanti; Calcagno, Bernardi, Biondini e Gama per gli atleti; Camolese e Citta per i tecnici; il segretario generale Brunelli; il presidente del Settore Tecnico Beretta; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il vice presidente vicario dell’Aia Francesco Massini; il presidente della Divisione Calcio a 5 Castiglia; la presidente della Divisione Serie A Femminile professionistica Cappelletti; la presidente della Divisione Serie B Femminile Tinari. I consiglieri Marotta, Campoccia e Gallazzi si sono collegati in videoconferenza.

Nelle sue comunicazioni iniziali, il presidente federale Gravina ha informato il Consiglio circa la risposta alla richiesta di parere inoltrata alla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia presso il CONI con la quale si evidenzia una sostanziale impossibilità a commissariare l’AIA. Nonostante lo stato di criticità sottolineato dalla stessa AIA, il regime di ordinaria amministrazione non contempla il commissariamento in presenza degli organi gestori benché la volontà politica sia stata manifestata in maniera chiara nella scorsa riunione del Consiglio.

A conclusione dei lavori, Gravina ha ringraziato tutti i consiglieri per il lavoro svolto in questi anni e gli ha augurato buon lavoro nel proseguimento di azioni decise e concrete per il bene del calcio italiano. “Non abbiamo bisogno di una ‘nuova reputazione’, come alcuni sostengono, il lavoro svolto insieme è molto più profondo di quello che viene raccontato e se ne vedranno i frutti nell’immediato futuro”, ha affermato Gravina ricevendo l’applauso unanime del Consiglio Federale.

Il segretario generale Marco Brunelli, inoltre, ha relazionato i consiglieri in merito al nuovo format delle competizioni UEFA per le Nazionali A maschili (Nations League e qualificazioni al Campionato Europeo e alla Coppa del Mondo) approvato in occasione dell’ultimo Comitato Esecutivo a Istanbul.

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2025. Il Consiglio Federale ha approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo 2025, illustrato nel dettaglio dal segretario generale, che presenta un risultato positivo di esercizio pari ad euro 145.768. L’operato della Federazione si è contraddistinto per l’impegno profuso nelle attività di valorizzazione e sviluppo delle potenzialità federali in campo sportivo, commerciale, istituzionale e sociale, nonché per il perseguimento degli obiettivi di buona gestione, con il fine ultimo di assicurare un elevato livello di servizi strettamente connessi ai propri scopi istituzionali legati all’attività del giuoco del calcio e agli aspetti sociali ad essa connessi, garantendo i migliori risultati sportivi, organizzativi ed economici.

Il valore della Produzione si attesta a 214,3 milioni di euro ed è legato, in via prevalente, alla valorizzazione dei proventi da sponsorizzazioni e diritti televisivi, dei proventi collegati all’organizzazione agli eventi disputati dalla Nazionale A maschile, delle quote degli associati, dei contributi ordinari di Sport e Salute SpA, nonché delle risorse rivenienti dalla Mutualità generale di sistema e destinate al finanziamento delle progettualità istituzionali (ex art. 22.3 decreto legge 22 ottobre 2016 convertito in legge n. 225 del 1° dicembre 2016).

Il Bilancio 2025 presenta un valore dei Costi di Produzione pari a 203,7 milioni di euro, con Costi per l’Attività Sportiva pari a 146,7 milioni di euro, Costi di funzionamento pari a 50,7 milioni di euro, determinando il valore del Margine Operativo Lordo (MOL) in 16,9 milioni di euro.

Il Risultato Ante Imposte è pari a 13,9 milioni di euro.

In considerazione di quanto sopra, delle imposte di periodo pari a 13,8 milioni di euro, il Risultato di Esercizio 2025 è pari ad euro 145.768.

AGGIORNAMENTO ANDAMENTO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 2026. Con l’evolversi degli avvenimenti federali nei giorni successivi alla mancata qualificazione della Nazionale al Mondiale 2026, il segretario generale Brunelli ha presentato una profonda analisi di revisione della gestione economico-finanziaria 2026. La politica che ha ispirato l’attuale governance federale è stata mettere in sicurezza i conti della Federazione attraverso un’ulteriore riduzione dei costi, pur mantenendo gli impegni e le progettualità che hanno contraddistinto l’attività della Federazione negli ultimi anni. L’obiettivo finale è quello di porre le basi per una futura migliorativa revisione di budget con una perdita di poco meno di 1 milione di euro, rispetto agli attuali 6,6 milioni di euro con cui è stato approvato il documento di previsione ad inizio anno.

SPAREGGI SCUDETTO/SALVEZZA. Su proposta della Lega Calcio Serie A, è stata approvata una modifica per la quale lo spareggio scudetto e/o salvezza non si disputa nel caso in cui dovesse coinvolgere un club qualificato per una finale di coppa europea (vale quindi la classifica avulsa).